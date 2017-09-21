Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Программа "Моя улица" в Москве в 2018 году выйдет за пределы Садового кольца

Москва
21 сентября, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В начале октября будет сформирован окончательный список улиц, которые войдут в программу благоустройства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа благоустройства "Моя улица" в 2018 году, помимо центральной части, будет проводиться в спальных районах Москвы. В частности, планируется благоустроить улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном Бутове, сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного департамента капитального ремонта Алексей Елисеев.

"Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей. В следующем году преобразятся парковые зоны в Южном Бутово, Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград", - сказал он, отметив, что окончательный список улиц для благоустройства сформируют в начале октября.

Смотрите также
Ремонт дороги на Садовом кольце

Моя улица: что поменялось в центре Москвы после реконструкции

В 2018 году в Южном Бутове появятся новые рекреационные зоны около станций метро "Бунинская аллея" и "Улица Горчакова", а также на территории Черневских, Гавриковских прудов и около реки Корюшка. Также продолжится благоустройство берегов реки Яузы, на всем ее протяжении появится парковая зона общей площадью 700 га с велодорожками, вдоль реки построят детские и спортивные площадки.

Кроме того, на будущий год запланировано благоустройство Воробьевской набережной: там расширится пешеходная часть, появятся новые опоры освещения, скамейки и урны. Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Путин прибыл в офис "Яндекса", где ознакомится с беспилотным авто и работой компании
5
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама