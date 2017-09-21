Двое пострадали при столкновении рейсового автобуса и бетономешалки в Зеленограде

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и бетономешалка столкнулись в Зеленограде, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Столкновение произошло в Зеленограде на пересечении улицы Андреевка и Панфиловского проспекта", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП пострадали два человека, их осматривают врачи скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии и степень виновности водителей.