Двое пострадали при столкновении рейсового автобуса и бетономешалки в Зеленограде

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и бетономешалка столкнулись в Зеленограде, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение произошло в Зеленограде на пересечении улицы Андреевка и Панфиловского проспекта", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали два человека, их осматривают врачи скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии и степень виновности водителей.