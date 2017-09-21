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Двое пострадали при столкновении рейсового автобуса и бетономешалки в Зеленограде

Москва
21 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

ДТП произошло на пересечении улицы Андреевка и Панфиловского проспекта

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и бетономешалка столкнулись в Зеленограде, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение произошло в Зеленограде на пересечении улицы Андреевка и Панфиловского проспекта", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали два человека, их осматривают врачи скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии и степень виновности водителей.

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