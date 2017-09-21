Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Зеленограде возросло до трех человек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и бетономешалки в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Столкновение произошло в Зеленограде на пересечении улицы Андреевка и Панфиловского проспекта", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии.

Ранее об аварии ТАСС сообщил источник в экстренных службах, тогда было известно о двух пострадавших.