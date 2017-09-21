Водитель бетоносмесителя спровоцировал ДТП с автобусом в Зеленограде

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Водитель автобетоносмесителя спровоцировал аварию с автобусом в Зеленограде, в результате которой пострадали несколько человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Мосгортранса".

"По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом. В результате случившегося травмы получили водитель и пассажир автобуса, им потребовалась медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

В четверг, 21 сентября, в 15:45, на перекрестке Панфиловского проспекта и улицы Андреевка в Зеленоградском административном округе произошло ДТП с участием автобетоносмесителя и автобуса маршрута №5.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека.