Водитель бетоносмесителя спровоцировал ДТП с автобусом в Зеленограде

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Водитель автобетоносмесителя спровоцировал аварию с автобусом в Зеленограде, в результате которой пострадали несколько человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Мосгортранса".
"По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с городским транспортом. В результате случившегося травмы получили водитель и пассажир автобуса, им потребовалась медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.
В четверг, 21 сентября, в 15:45, на перекрестке Панфиловского проспекта и улицы Андреевка в Зеленоградском административном округе произошло ДТП с участием автобетоносмесителя и автобуса маршрута №5.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека.