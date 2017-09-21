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СК проводит проверку по факту получения девочкой химических ожогов на улице в Москве

Москва
21 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее в четверг на севере столицы два мальчика кинули в компанию девочек сверток с химическим средством

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства получения несовершеннолетней девочкой химических ожогов на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 21 сентября вблизи жилых домов по улице Дубнинской два мальчика кинули сверток с химическим средством в компанию девочек. В результате чего одна из них получила ожог и незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение города", - сообщила она.

По предварительным данным, в свертке было бытовое чистящее средство. "Устанавливаются обстоятельства и условия, в которых подростки остались без надлежащего контроля со стороны взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.

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