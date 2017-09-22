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Главный архитектор Москвы считает избыточным число мероприятий по безопасности в "Зарядье"

Москва
22 сентября, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Сергей Кузнецов добавил, что надеется на избавление от ограждения в парке "в обозримом времени", и напомнил, что концепция "Зарядья" не предусматривает наличие забора

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов назвал количество мероприятий по безопасности в парке "Зарядье" избыточным и выразил надежду на то, что со временем "градус настороженности" будет снижен. Такое заявление он сделал в четверг в интервью телеканалу "Дождь".

"На сегодняшний день количество мероприятий по безопасности кажется мне избыточным, честно говоря. То, что везде поставили рамки, - на входе в парк, на входе в павильоны - это не проектное решение", - подчеркнул он.

"Я не занимаюсь вопросами безопасности, не специалист, не эксперт, не могу давать советы. <...> Но здравый смысл, как мне кажется, говорит о том, что много в Москве мест, где много людей, и не везде стоят рамки, не везде стоят турникеты", - сказал Кузнецов. Он привел в качестве примера Тверскую улицу, на которой, по его словам, при большом потоке людей проверки безопасности на регулярной основе не проводятся. "Поэтому я надеюсь, что со временем, когда [появится] осознание того, что ничего страшного не происходит... градус настороженности и безопасности будет снижен, и в парк будет свободный вход".

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Парк "Зарядье". Досье

Главный архитектор Москвы добавил, что надеется на избавление от ограждения в парке "в обозримом времени", и напомнил, что концепция "Зарядья" не предусматривает наличие забора. По его словам, такая мера была вызвана колоссальным, по прогнозам, наплывом людей в первые недели после открытия парка для широкой публики.

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ предложило усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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