В Московском регионе будет без осадков и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 15-17, по области будет от 13 до 18 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 7-12 м/с.

Предстоящей ночью столбики термометров в столице покажут 6-8, по области - от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Днем в субботу при небольшой облачности обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до плюс 15-17, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный, до 3-8 м/с.