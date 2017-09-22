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В Московском регионе будет без осадков и до 18 градусов тепла

Москва
22 сентября, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ветер ожидается восточный со скоростью 7-12 м/с

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 15-17, по области будет от 13 до 18 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 7-12 м/с.

Предстоящей ночью столбики термометров в столице покажут 6-8, по области - от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Днем в субботу при небольшой облачности обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до плюс 15-17, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный, до 3-8 м/с.

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