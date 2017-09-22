Рекордное количество сыроварен примет участие в гастрономическом фестивале в Москве

Форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 10:07
Соперник Емельяненко не будет объявлен на шоу Bellator 23 сентябряСпорт 22 сентября, 9:55
Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентябряМосква 22 сентября, 9:39
Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 9:38
Гимнастка Ильянкова примет участие в чемпионате мираСпорт 22 сентября, 9:28
СМИ: бывшая чемпионка UFC Роузи дебютирует в рестлинге в ноябреСпорт 22 сентября, 9:18
Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с "Аэрофлотом" из-за сломанных лыжных палокСпорт 22 сентября, 9:08
В тишине, но не в безмолвии: как люди говорят и творят на языке жестовОбщество 22 сентября, 9:00
Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсахСибирь 22 сентября, 8:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители 105 сыроварен из разных регионов страны прибудут в Москву на гастрономический фестиваль "Золотая осень", который пройдет с 22 сентября по 8 октября на центральных улицах Москвы. Об этом ТАСС сообщил куратор гастрономической сырной программы фестиваля Олег Сирота.
"Количество сыроварен в этом году будет рекордным за все годы проведения фестиваля. В прошлом году их было почти вдвое меньше - 56 [участников]", - сообщил он. Реализация сыра может вырасти более чем в три раза по сравнению с фестивалем прошлого года - до 200 тонн.
В отличие от предыдущих лет, в этот раз на фестивале не будет "продуктовых" недель (рыбной, сырной, мясной), и весь ассортимент будет представлен одновременно, пояснили в оргкомитете мероприятия.
"Фестиваль "Золотая осень"... охватывает 23 фестивальные площадки, 18 региональных ярмарок, 19 рынков и более тысячи магазинов," - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
В качестве фестивальных площадок будут задействованы все центральные улицы столицы, отметил глава департамента. Сырная ярмарка развернется на Тверской площади. На площади Революции и Манежной будет представлена овощная выставка, здесь будут продемонстрированы скульптуры и панно из тыкв.
Кроме того, в анимационном павильоне покажут, как вырезать из тыкв скульптуры. На Кузнецком Мосту горожане и гости столицы смогут посетить рыбный рынок. На Новом Арбате состоится акция "Экоосень", где пройдут лекции о безопасной для окружающей среды утилизации бытовых отходов и способов его переработки.
Осенний гастрономический марафон "Золотая осень" проводится по инициативе департамента торговли и услуг Москвы с 2012 года.