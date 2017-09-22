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Рекордное количество сыроварен примет участие в гастрономическом фестивале в Москве

Москва
22 сентября, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Все центральные улицы столицы будут задействованы в качестве площадок для мероприятия

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители 105 сыроварен из разных регионов страны прибудут в Москву на гастрономический фестиваль "Золотая осень", который пройдет с 22 сентября по 8 октября на центральных улицах Москвы. Об этом ТАСС сообщил куратор гастрономической сырной программы фестиваля Олег Сирота.

"Количество сыроварен в этом году будет рекордным за все годы проведения фестиваля. В прошлом году их было почти вдвое меньше - 56 [участников]", - сообщил он. Реализация сыра может вырасти более чем в три раза по сравнению с фестивалем прошлого года - до 200 тонн.

В отличие от предыдущих лет, в этот раз на фестивале не будет "продуктовых" недель (рыбной, сырной, мясной), и весь ассортимент будет представлен одновременно, пояснили в оргкомитете мероприятия.

"Фестиваль "Золотая осень"... охватывает 23 фестивальные площадки, 18 региональных ярмарок, 19 рынков и более тысячи магазинов," - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Гастрономические улицы

В качестве фестивальных площадок будут задействованы все центральные улицы столицы, отметил глава департамента. Сырная ярмарка развернется на Тверской площади. На площади Революции и Манежной будет представлена овощная выставка, здесь будут продемонстрированы скульптуры и панно из тыкв.

Кроме того, в анимационном павильоне покажут, как вырезать из тыкв скульптуры. На Кузнецком Мосту горожане и гости столицы смогут посетить рыбный рынок. На Новом Арбате состоится акция "Экоосень", где пройдут лекции о безопасной для окружающей среды утилизации бытовых отходов и способов его переработки.

Осенний гастрономический марафон "Золотая осень" проводится по инициативе департамента торговли и услуг Москвы с 2012 года.

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