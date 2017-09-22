Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Зарядье" будут читать лекции по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии

Москва
22 сентября, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В течение сентября в лектории планируют провести четыре занятия

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Научно-познавательный лекторий, рассчитанный на 60 человек, открылся в пятницу в московском парке "Зарядье". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

"Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке "Зарядье" будут проходить регулярно", - цитирует портал директора парка Павла Трехлеба.

Первое занятие в лектории, который расположен на территории павильона "Заповедное посольство", состоится 22 сентября. Всего до конца сентября запланировано четыре бесплатных лекции.

Официальное открытие парка "Зарядье" состоялось 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Свободный доступ в парк открыли 11 сентября. "Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
2
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
5
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
Темы дня
Новости партнеров
Реклама