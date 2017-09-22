В "Зарядье" будут читать лекции по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Научно-познавательный лекторий, рассчитанный на 60 человек, открылся в пятницу в московском парке "Зарядье". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии.

"Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке "Зарядье" будут проходить регулярно", - цитирует портал директора парка Павла Трехлеба.

Первое занятие в лектории, который расположен на территории павильона "Заповедное посольство", состоится 22 сентября. Всего до конца сентября запланировано четыре бесплатных лекции.

Официальное открытие парка "Зарядье" состоялось 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Свободный доступ в парк открыли 11 сентября. "Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.