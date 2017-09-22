Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентября

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Биржевой площади в центре Москвы закроют с 23 сентября, после начала работ по благоустройству пешеходного пространства по программе "Моя улица".
"По плану благоустройства этого года, после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк "Зарядье", и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов", - говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии в пятницу.
Отмечается, что проезд будет открыт только для машин спецслужб и скорой помощи, а после благоустройства, которое продлится до 9 октября, - для местных жителей и сотрудников расположенных в этом месте офисов, ведомств и т.д.
Программа "Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года реконструировано более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.