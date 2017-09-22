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Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной с 23 сентября

Москва
22 сентября, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

После 9 октября проезд будет открыт для машин спецслужб и скорой помощи, а также для местных жителей и сотрудников расположенных в этом месте офисов и ведомств

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Биржевая площадь во время благоустройства по программе "Моя улица"

Биржевая площадь во время благоустройства по программе "Моя улица"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Биржевой площади в центре Москвы закроют с 23 сентября, после начала работ по благоустройству пешеходного пространства по программе "Моя улица".

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"По плану благоустройства этого года, после ремонта эта территория должна стать пешеходной. Возможность для проезда транспорта оставляли, потому что ремонтные работы вели на соседних улицах, окружающих парк "Зарядье", и движение там перекрывалось. Старопанский переулок и Биржевая площадь долгое время служили альтернативными маршрутами для автомобилистов", - говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии в пятницу.

Отмечается, что проезд будет открыт только для машин спецслужб и скорой помощи, а после благоустройства, которое продлится до 9 октября, - для местных жителей и сотрудников расположенных в этом месте офисов, ведомств и т.д.

Программа "Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года реконструировано более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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