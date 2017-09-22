Более 20 павильонов "Цветы" установят в Москве до конца года

Будогосский положительно оценил работу судьи Кукуяна на матче "Динамо" - "Зенит"Спорт 22 сентября, 11:39
Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение расширить пилотный проект по установке городских павильонов "Цветы" и установить еще 24 объекта до конца 2017 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
"Первый городской павильон "Цветы" начал работать по адресу: Борисовский проезд, владение 5а. Он уже доказал свою эффективность и практичность. До конца года в Москве установят еще 24 таких павильона в разных округах. Торговать в них будут предприниматели, которые выиграют открытые аукционы", - цитирует портал руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.
Все объекты выполнены в едином дизайне и оснащены всем необходимым оборудованием, включая холодильную камеру. Адреса, по которым будут установлены новые павильоны, пока согласовывают префектуры московских округов.
"Каждый объект выставляется на конкурсные торги, в которых могут принять участие все желающие предприниматели. Процедура торгов прозрачна и доступна. Победитель получает полностью оборудованный, подключенный к сетям и готовый к работе торговый объект", - пояснили в мэрии.
Отмечается, что в 2017 году столичные власти впервые организовали аукцион на право торговли в городских объектах.