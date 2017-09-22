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Более 20 павильонов "Цветы" установят в Москве до конца года

Москва
22 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Префектуры столичных округов согласовывают адреса, по которым будут установлены новые объекты

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение расширить пилотный проект по установке городских павильонов "Цветы" и установить еще 24 объекта до конца 2017 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Первый городской павильон "Цветы" начал работать по адресу: Борисовский проезд, владение 5а. Он уже доказал свою эффективность и практичность. До конца года в Москве установят еще 24 таких павильона в разных округах. Торговать в них будут предприниматели, которые выиграют открытые аукционы", - цитирует портал руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Все объекты выполнены в едином дизайне и оснащены всем необходимым оборудованием, включая холодильную камеру. Адреса, по которым будут установлены новые павильоны, пока согласовывают префектуры московских округов.

"Каждый объект выставляется на конкурсные торги, в которых могут принять участие все желающие предприниматели. Процедура торгов прозрачна и доступна. Победитель получает полностью оборудованный, подключенный к сетям и готовый к работе торговый объект", - пояснили в мэрии.

Отмечается, что в 2017 году столичные власти впервые организовали аукцион на право торговли в городских объектах.

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