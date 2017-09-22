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Москва завершила подготовку к зиме

Москва
22 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По всем системам ресурсообеспечения в городе имеется практически двухкратный резерв по тепловой мощности и мощности водоснабжения

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку столицы к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"К пуску тепла подготовлены все 72,5 тыс. зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд - более 33 тыс. зданий - и объекты социальной сферы, почти 9 тыс. строений", - сказал Бирюков.

По его словам, к пуску тепла готово основное оборудование на 16 ТЭЦ "Мосэнерго", полностью подготовлены 172 тепловые станции и котельные, 10,3 тыс. тепловых пункта, 495 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тыс. км газовых сетей, 158 высоковольтных подстанций. "В весенне-летний период проведены гидравлические испытания 16,4 тыс. км тепловых сетей. Отключение горячего водоснабжения составляло не более 10 суток и проходило по графику", - напомнил заммэра.

Он отметил, что по всем системам ресурсообеспечения в городе имеется практически двухкратный (59,4 тыс. Гкал/час) резерв по тепловой мощности. Аналогичный резерв создан в сетях водоснабжения и водоотведения. В газоснабжении запас системы составляет более 23%. Максимальная электрическая мощность московской энергосистемы на сегодня составляет 21,5 тыс. МВт с резервом мощности в 16% (около 4 тыс. МВт).

Сформированы запасы резервного топлива: 402,8 тыс. тонн мазута (109% от плана), 288,8 тыс. тонн угля (103% от плана), 27,3 тыс. тонн дизельного топлива (133% от плана). Бирюков отметил, что в последние несколько лет необходимости в использовании запасов резервного топлива не было. Также к работе в осенне-зимний период подготовлены все водопроводные, канализационные, водосточные сети и инженерно-технические сооружения.

"К утилизации снега готовы 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов, это позволит обеспечить утилизацию 550 тыс. кубометров снега в сутки. Подготовлены 24,9 тыс. единиц коммунальной и специализированной техники", - сказал Бирюков. Обеспечена готовность аварийной техники и уборочных бригад. Для очистки 16,5 тыс. скатных кровель укомплектованы 4,2 тыс. бригад.

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