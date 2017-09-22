В Москве вновь "заминированы" управы и мировые суды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют сообщения об угрозах взрыва в управах восьми московских районов и мировых участков судов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский. Также неизвестные "заминировали" мировые участки судов под номерами 234, 237, 238 и 239", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно об угрозах в зданиях управ районов Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево и Войковский, еще два сообщения о "минировании" поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ "Савелки" в Зеленограде. На местах работают кинологи, все здания проверяются. На время проверок проводится эвакуация.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек