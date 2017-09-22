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Москва уменьшит объемы захоронений отходов в Подмосковье в четыре раза до 2021 года

Москва
22 сентября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В ближайшее время регионы подпишут соответствующее соглашение

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объемы захоронения столичного мусора на территории Московской области планируется снизить в четыре раза до конца 2021 года посредством ввода дополнительных мощностей по переработке отходов. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы получили соответствующий подтверждающий документ от Москвы, что Москва уменьшит объемы захоронений на территории Московской области в четыре раза до 2021 года. Это будет делаться в связи с тем, что будут вводиться дополнительные мощности по переработке отходов, в том числе и на территории Москвы, и в том числе не только на территории нашего субъекта", - сказал Коган, добавив, что соответствующее соглашение между регионами будет подписано в ближайшее время.

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По словам министра, в территориальной схеме Московской области по обращению с отходами предусмотрено строительство 12 мусороперерабатывающих комплексов, модернизация восьми полигонов для захоронения и обезвреживания отходов, а также четыре мусороперерабатывающих завода с термическим обезвреживанием, которые будут введены в эксплуатацию до 2022 года.

Объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область, 7,9 млн тонн - Москва.

При этом в области осталось 15 полигонов старого формата, ресурсы которых практически полностью исчерпаны.

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