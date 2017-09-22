Москва уменьшит объемы захоронений отходов в Подмосковье в четыре раза до 2021 года

День предприятия "Швабе" отмечен запуском уникального литейного производстваНовости партнеров 22 сентября, 14:26
Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионовОбщество 22 сентября, 14:19
Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через FacebookМеждународная панорама 22 сентября, 14:17
Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивалсяМеждународная панорама 22 сентября, 14:15
Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитыватьСпорт 22 сентября, 14:09
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкцийЭкономика и бизнес 22 сентября, 14:07
Погода на выходные: заморозки на Урале, дожди в Сибири и тепло в центральной РоссииВ стране 22 сентября, 14:06
"Спартак" объявил о продлении контракта с Глушаковым на три годаСпорт 22 сентября, 13:54
Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играмСпорт 22 сентября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объемы захоронения столичного мусора на территории Московской области планируется снизить в четыре раза до конца 2021 года посредством ввода дополнительных мощностей по переработке отходов. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
"Мы получили соответствующий подтверждающий документ от Москвы, что Москва уменьшит объемы захоронений на территории Московской области в четыре раза до 2021 года. Это будет делаться в связи с тем, что будут вводиться дополнительные мощности по переработке отходов, в том числе и на территории Москвы, и в том числе не только на территории нашего субъекта", - сказал Коган, добавив, что соответствующее соглашение между регионами будет подписано в ближайшее время.
По словам министра, в территориальной схеме Московской области по обращению с отходами предусмотрено строительство 12 мусороперерабатывающих комплексов, модернизация восьми полигонов для захоронения и обезвреживания отходов, а также четыре мусороперерабатывающих завода с термическим обезвреживанием, которые будут введены в эксплуатацию до 2022 года.
Объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область, 7,9 млн тонн - Москва.
При этом в области осталось 15 полигонов старого формата, ресурсы которых практически полностью исчерпаны.