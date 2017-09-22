Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве спасатели достали из реки тонувшего подростка, угрозы его жизни нет

Москва
22 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Молодого человека заметили в воде при патрулировании акватории Москвы-реки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подросток спасен из Москвы-реки в районе Серебряного Бора, его жизни ничто не угрожает. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"При патрулировании акватории Москва реки спасателями поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" у набережной, в районе 3-й линии Серебряного Бора, был замечен в воде молодой человек, которого спасли и подняли на борт катера", - сказал собеседник агентства.

Подростка доставили на станцию и оказали ему первую помощь. Затем его передали прибывшим родителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
4
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама