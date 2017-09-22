В Москве спасатели достали из реки тонувшего подростка, угрозы его жизни нет

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подросток спасен из Москвы-реки в районе Серебряного Бора, его жизни ничто не угрожает. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"При патрулировании акватории Москва реки спасателями поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" у набережной, в районе 3-й линии Серебряного Бора, был замечен в воде молодой человек, которого спасли и подняли на борт катера", - сказал собеседник агентства.
Подростка доставили на станцию и оказали ему первую помощь. Затем его передали прибывшим родителям.