Санитарная авиация Москвы спасла почти 500 человек с начала года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Санитарная авиация Московского авиационного центра (МАЦ) спасла почти 500 человек с начала года. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С начала года санитарная авиация МАЦ оказала медицинскую помощь на месте ДТП и госпитализировала 491 человека", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году силами санавиации были спасены 821 человек, а за все время работы Центра с 2009 года - 4 тыс. человек, без потерь.

Вертолеты МАЦ вылетают на происшествие в течение 4-5 минут, а в самую отдаленную точку города прибывают через 7-12 минут. По статистике, чаще всего санавиация привлекается для помощи пострадавшим после ДТП.