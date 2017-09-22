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Движение ограничат по ряду улиц Москвы из-за проведения фестиваля "Круг света"

Москва
22 сентября, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Ограничение будет действовать с 23 до 27 сентября

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц Москвы будет ограничено с 23 до 27 сентября в связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной ГИБДД.

"В связи с проведением Московского международного фестиваля "Круг света" с 23 по 27 сентября в Москве будет ограничено движение транспорта", - сказал сотрудник пресс- службы. Так, в субботу с 17:00 мск до 23:00 мск движение будет ограничено по улице Петровке от Дмитровского переулка до Театрального проезда; с 15:00 мск до 23:00 мск - по улице Академика Королева на участке от улицы Ботанической до улицы Аргуновской; с 21:00 мск до 23:00 мск - по улице Ботанической на участке от улицы 1-й Останкинской до улицы Академика Королева.

Также в субботу, 23 сентября, с 21:00 мск до 23:00 мск будет введено ограничение движения по улице Дубовой Рощи на участке от улицы Академика Королева до проезда Дубовой Рощи; с 21:00 мск до 23:00 мск - по проезду Дубовой Рощи на участке от улицы Дубовой Рощи до улицы Новомосковской; с 15:00 мск до 23:00 мск - по улице Новомосковской на участке от улицы 1-й Останкинской до улицы Академика Королева.

23 сентября с 15:00 мск до 23:00 мск ограничения будут введены на 1-й Останкинской улице на участке от улицы Ботанической до проезда Останкинского сквера; с 15:00 мск до 23:00 мск по проезду Останкинского сквера на участке от улицы 1-й Останкинской до улицы Академика Королева; с 21:00 мск до 23:00 мск - по улице Новомосковской на участке от улицы Академика Королева до проезда Дубовой Рощи; с 17:00 мск до 23:00 мск по Новоцарицынскому шоссе на участке от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

Ознакомиться с полным списком ограничений движения транспорта на все дни можно на сайте ГИБДД Москвы. "Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-постовой службы", - подчеркнули в пресс- службе.

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