Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики предупреждают о ночных заморозках и холодных утренниках в столичном регионе

Москва
23 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

При этом отмечается, что дневная температура в ближайшие дни будет даже выше многолетних значений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Холодные ночи и теплые дни ожидаются в столичном регионе в ближайшую неделю. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"У погоды, которая сейчас держится в столичном регионе, есть особенности. Поскольку воздух холодный и наблюдается антициклон, ночью при малооблачном небе будет значительное выхолаживание воздуха, то есть ночные температуры будут низкие, а в низинных местах и там, где торфяники в Подмосковье, - заморозки. При отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание, и приземный слой воздуха охлаждается даже до минусовых значений", - отметил Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни погода будет малооблачная, солнечная днем и звездная ночью, ночные температуры будут около и ниже многолетних значений. Днем солнце будет прогревать воздух до 14-17 градусов, на юге региона в выходные - даже до 20 градусов. Дневная температура после полудня будет выше многолетних значений.

"Утром придется поеживаться, температуры будут невысокие, когда все идут на работу. А днем будет теплеть", - сказал Вильфанд. Он отметил, что уже со второй половины следующей недели и дневные температуры начнут понижаться до 12-14 градусов. "Это тоже выше нормы, но надо учитывать, что утром будет прохладно", - сказал метеоролог.

По его словам, хорошая погода, которая сейчас держится в столичном регионе, не является классическим бабьим летом. "Это не настоящее бабье лето, потому что сейчас такую ясную погоду обеспечивает антициклон с севера, тогда как классическое бабье лето приносит антициклон с юга Атлантического океана, с Азорских островов. Сейчас дневные температуры соответствуют бабьему лету, а ночные - нет", - пояснил Вильфанд.

Антициклон задержится до начала октября, а вот азорское тепло вряд ли уже заглянет в столичный регион.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
4
Теффт: США не будут отменять визовые программы для России
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Сергея Удальцова задержали в Москве
7
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама