Синоптики предупреждают о ночных заморозках и холодных утренниках в столичном регионе

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Холодные ночи и теплые дни ожидаются в столичном регионе в ближайшую неделю. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"У погоды, которая сейчас держится в столичном регионе, есть особенности. Поскольку воздух холодный и наблюдается антициклон, ночью при малооблачном небе будет значительное выхолаживание воздуха, то есть ночные температуры будут низкие, а в низинных местах и там, где торфяники в Подмосковье, - заморозки. При отсутствии облачного покрывала происходит интенсивное выхолаживание, и приземный слой воздуха охлаждается даже до минусовых значений", - отметил Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни погода будет малооблачная, солнечная днем и звездная ночью, ночные температуры будут около и ниже многолетних значений. Днем солнце будет прогревать воздух до 14-17 градусов, на юге региона в выходные - даже до 20 градусов. Дневная температура после полудня будет выше многолетних значений.
"Утром придется поеживаться, температуры будут невысокие, когда все идут на работу. А днем будет теплеть", - сказал Вильфанд. Он отметил, что уже со второй половины следующей недели и дневные температуры начнут понижаться до 12-14 градусов. "Это тоже выше нормы, но надо учитывать, что утром будет прохладно", - сказал метеоролог.
По его словам, хорошая погода, которая сейчас держится в столичном регионе, не является классическим бабьим летом. "Это не настоящее бабье лето, потому что сейчас такую ясную погоду обеспечивает антициклон с севера, тогда как классическое бабье лето приносит антициклон с юга Атлантического океана, с Азорских островов. Сейчас дневные температуры соответствуют бабьему лету, а ночные - нет", - пояснил Вильфанд.
Антициклон задержится до начала октября, а вот азорское тепло вряд ли уже заглянет в столичный регион.