В Московском регионе будет без осадков и до 16 градусов тепла

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"При небольшой облачности осадков не ожидается. В Москве температура составит 14-16 градусов, по области будет 11-16 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7 м/с.
В понедельник характер погоды не изменится. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут 4-6 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Местами возможны заморозки до минус 2 градусов.
Днем в Москве потеплеет до 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов. Ветер восточный и северо- восточный, 2-7 м/с.