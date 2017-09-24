В Московском регионе будет без осадков и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При небольшой облачности осадков не ожидается. В Москве температура составит 14-16 градусов, по области будет 11-16 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7 м/с.

В понедельник характер погоды не изменится. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут 4-6 градусов, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Местами возможны заморозки до минус 2 градусов.

Днем в Москве потеплеет до 14-16 градусов, по области будет от 12 до 17 градусов. Ветер восточный и северо- восточный, 2-7 м/с.