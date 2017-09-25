В Московском регионе будет без осадков и до 17 градусов тепла

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сухая, комфортная погода ожидается в понедельник в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"При небольшой облачности обойдется без осадков. Температура днем в Москве составит 14-16, по области - от 12 до 17 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7 м/с", - сказал представитель метеослужбы.

Во вторник также будет солнечно и сухо. Ночью в столице столбики термометров покажут 5-7, в Подмосковье - от 2 до 7 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 13-15, по области - до 10-15 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.