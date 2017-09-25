Собянин посетил открывшийся в Москве после ремонта родильный дом ГКБ №40

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил родильный дом городской клинической больницы №40, открывшийся после капитального ремонта.
"Мы завершили в основном модернизацию отдельных домов. Закончили долгожданную реконструкцию роддома в 40-й больнице: поставили новое современное оборудование, сделали более комфортным, более безопасным", - сказал Собянин, осмотрев медицинское учреждение. Он выразил надежду, что роддом будет одним из лучших в Москве.
Глава города напомнил, что ГКБ №40 имеет онкологический профиль. "И этот роддом, наверное, единственный в России, который оказывает помощь больным с онкологией", - отметил Собянин. Его проинформировали, что через роддом после капремонта уже прошли 14 пациентов с онкопатологией, еще шесть находятся на стационарном лечении.
Собянин пообщался с руководством и медперсоналом роддома, поинтересовался у них условиями работы и уровнем зарплат. "У нас стоит задача дальнейшего повышения заработной платы. В конце года немножко подтянем, в начале следующего года", - сообщил мэр.
Родильный дом №5 на Таймырской улице был открыт в 1983 году, а в 2014 году он вошел в состав ГКБ №40. Капитальный ремонт медучреждения был начат в августе 2011 года и завершен в августе 2017 года. В настоящее время в системе здравоохранения Москвы насчитывается 27 акушерских стационаров, которые являются структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц, из них четыре стационара имеют статус перинатальных центров. Общее количество акушерских коек в Москве - 3,6 тыс.
В 2011-2017 годах было проведено переоснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием, всего было поставлено 6,2 тыс. единиц оборудования. За последние годы в Москве был выполнен капитальный ремонт восьми акушерских стационаров и текущий ремонт еще 17. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, благодаря мероприятиям по улучшению медицинской помощи матерям и детям младенческая смертность в Москве снизилась на 30% - с 8,4 случая в 2010 году до 5,9 случая в первом полугодии 2017 года на 1000 родившихся.