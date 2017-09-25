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Один человек погиб в результате столкновения двух фур на Боровском шоссе в Москве

Москва
25 сентября, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел около 19:00 в районе Пыхтинского кладбища

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Две фуры столкнулись на Боровском шоссе в Москве, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 19:00 в районе Пыхтинского кладбища на Боровском шоссе произошло столкновение двух грузовиков. В результате столкновения один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и ГИБДД. Причины аварии выясняются.

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