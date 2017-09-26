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Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с участием Олега Ефремова

Москва
26 сентября, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" организует в октябре бесплатные показы фильмов с участием Олега Ефремова по случаю 90-летия со дня рождения актера. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"С 1 по 9 октября в кинотеатрах сети "Москино" Департамента культуры Москвы пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Ефремова. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Его лучшие кинообразы представят в семи кинотеатрах сети", - говорится в сообщении.

Так, в воскресенье, 1 октября, в "Искре" можно будет посмотреть фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" (1972). В "Вымпеле" в понедельник, 2 октября, зрители смогут увидеть картину Ролана Быкова "Айболит-66" (1966). В кинотеатрах "Спутник" и "Березка" (16:00) 2 октября покажут "Испытательный срок" (1960) Владимира Герасимова.

Еще две работы с участием Олега Ефремова можно будет увидеть 4 и 9 октября в "Спутнике". 4 октября в 13:00 горожане посмотрят фильм "Командировка" (1961), а 9 октября юбилейная ретроспектива фильмов с Олегом Ефремовым завершится экранизацией итальянской сказки "Король- олень" (1969).

Актер и режиссер Олег Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Сыграл и выступил в качестве постановщика в нескольких десятках театральных спектаклей, снялся в 95 кинокартинах и стал режиссером 11 фильмов. Выступил одним из основателей театра "Современник", с 1956 по 1970 год занимал должность его художественного руководителя, а с 1970-го возглавлял Московский художественный академический театр (МХАТ) СССР имени М. Горького, после его раздела в 1987-м - МХАТ имени А.П. Чехова. Умер в 2000 году в возрасте 72 лет.

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