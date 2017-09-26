Центры социального обслуживания Москвы проведут в октябре дни открытых дверей

Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынкаЭкономика и бизнес 26 сентября, 14:13
Футболист "Спартака" Тигиев вернется после травмы в марте 2018 годаСпорт 26 сентября, 14:07
Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАННаука 26 сентября, 14:05
Комитет по этике РФС: поведение тренера "Арарата" Григоряна портит репутацию футболаСпорт 26 сентября, 14:02
ГТЛК ищет стратегического инвестора для угольного терминала "Лавна"Транспорт 26 сентября, 13:57
Экс-директор завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, пойдет под судПроисшествия 26 сентября, 13:54
Касаткина победила вторую "ракетку" мира Халеп на турнире WTA в КитаеСпорт 26 сентября, 13:50
Путин принял отставку губернатора Нижегородской области ШанцеваПолитика 26 сентября, 13:44
В Кремле напомнили об обязанности Facebook соблюдать законы РФЭкономика и бизнес 26 сентября, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дни открытых дверей пройдут в столичных центрах социального обслуживания в октябре. В рамках встреч соцработники расскажут о возможностях отдыха, обучения и общения для старшего поколения, сообщил во вторник на заседании президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.
"В октябре 2017 года московские центры социального обслуживания и дома ветеранов проведут дни открытых дверей для того, чтобы познакомить пенсионеров с возможностями для отдыха, обучения и общения, которые имеются в Москве", - сказал Собянин.
Как уточняется в пояснительной записке пресс-службы мэра, сейчас в городе живут порядка 3 млн пенсионеров, из них в возрасте 80-90 лет - 346 тыс. человек; 90-100 лет - 52,9 тыс. человек; более 100 лет - 598 человек.