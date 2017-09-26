Центры социального обслуживания Москвы проведут в октябре дни открытых дверей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дни открытых дверей пройдут в столичных центрах социального обслуживания в октябре. В рамках встреч соцработники расскажут о возможностях отдыха, обучения и общения для старшего поколения, сообщил во вторник на заседании президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

"В октябре 2017 года московские центры социального обслуживания и дома ветеранов проведут дни открытых дверей для того, чтобы познакомить пенсионеров с возможностями для отдыха, обучения и общения, которые имеются в Москве", - сказал Собянин.

Как уточняется в пояснительной записке пресс-службы мэра, сейчас в городе живут порядка 3 млн пенсионеров, из них в возрасте 80-90 лет - 346 тыс. человек; 90-100 лет - 52,9 тыс. человек; более 100 лет - 598 человек.