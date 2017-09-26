Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фасады 17 станций московского метро будут отремонтированы до конца года

Москва
26 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Во время проведения ремонтных работ проход на станции полностью перекрывать не будут

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фасады 17 станций московского метро отремонтируют по программе "Моя улица" до конца года. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца года по программе благоустройства "Моя улица" отремонтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них находится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь - "Театральная", "Арбатская" (Арбатско-Покровской линии), "Кузнецкий Мост", "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая" (Кольцевой линии) "Таганская" (Кольцевой линии) и "Октябрьская" (Калужско-Рижской линии) - в пределах Садового кольца. Ремонт фасадов планируют начать в октябре", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Ремонт дороги на Садовом кольце

Моя улица: что поменялось в центре Москвы после реконструкции

По информации департамента капитального ремонта города Москвы, фасады 17 станций, где запланирован ремонт, выходят на улицы, которые были благоустроены в 2015 и 2016 гг. и вошли в программу "Моя улица" этого года. Вестибюли 13 из 17 станций являются объектами культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования, однако сохранность исторического облика фасадов будет обеспечена и на остальных четырех фасадах станций. Во время проведения ремонта проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.

"Моя улица" - комплексная программа благоустройства и создания комфортной городской среды в центре столицы. Она предусматривает расширение и обновление тротуаров, установку малых архитектурных форм, создание велосипедных дорожек, озеленение, создание новых пешеходных переходов и др. Кроме того, проводится ремонт фасадов исторических зданий и устанавливается новое освещение. В 2017 году в рамках программы проводится благоустройство улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
12
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Ассоциация ФинТех первой в мире может запустить блокчейн-платформу для финансового рынка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама