Фасады 17 станций московского метро будут отремонтированы до конца года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фасады 17 станций московского метро отремонтируют по программе "Моя улица" до конца года. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"До конца года по программе благоустройства "Моя улица" отремонтируют фасады 17 станций метро. Большая часть из них находится в пределах Третьего транспортного кольца, а семь - "Театральная", "Арбатская" (Арбатско-Покровской линии), "Кузнецкий Мост", "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая" (Кольцевой линии) "Таганская" (Кольцевой линии) и "Октябрьская" (Калужско-Рижской линии) - в пределах Садового кольца. Ремонт фасадов планируют начать в октябре", - говорится в сообщении.

По информации департамента капитального ремонта города Москвы, фасады 17 станций, где запланирован ремонт, выходят на улицы, которые были благоустроены в 2015 и 2016 гг. и вошли в программу "Моя улица" этого года. Вестибюли 13 из 17 станций являются объектами культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования, однако сохранность исторического облика фасадов будет обеспечена и на остальных четырех фасадах станций. Во время проведения ремонта проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.

"Моя улица" - комплексная программа благоустройства и создания комфортной городской среды в центре столицы. Она предусматривает расширение и обновление тротуаров, установку малых архитектурных форм, создание велосипедных дорожек, озеленение, создание новых пешеходных переходов и др. Кроме того, проводится ремонт фасадов исторических зданий и устанавливается новое освещение. В 2017 году в рамках программы проводится благоустройство улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.