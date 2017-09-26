В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду после вмешательства омбудсмена Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средства на проведение горячей воды в СИЗО "Лефортово" заложены в бюджет этого года после вмешательства омбудсмена Москвы. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"В бюджет этого года заложены средства, теперь в "Лефортово" будет проведена горячая вода", - сказала она.

Ранее Потяева обращалась по проблеме отсутствия горячей воды в СИЗО "Лефортово" к директору ФСИН Геннадию Корниенко.