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В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду после вмешательства омбудсмена Москвы

Москва
26 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По данным омбудсмена, средства на соответствующие работы заложены в бюджет этого года

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средства на проведение горячей воды в СИЗО "Лефортово" заложены в бюджет этого года после вмешательства омбудсмена Москвы. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"В бюджет этого года заложены средства, теперь в "Лефортово" будет проведена горячая вода", - сказала она.

Ранее Потяева обращалась по проблеме отсутствия горячей воды в СИЗО "Лефортово" к директору ФСИН Геннадию Корниенко.

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