Власти проверят обоснованность выписанных москвичке штрафов за парковку на 320 тыс. рублей

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта проведет проверку после сообщений СМИ об инциденте с выписанными москвичке штрафами за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента.
"Департамент отдельно разберется в ситуации. Мы планируем пригласить автомобилистку для выяснения всех деталей. Отметим, что во всех спорных ситуациях всегда проводятся проверки, а решения принимаются в пользу автомобилистов", - сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что москвичка Анна Назарова обнаружила штрафы за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей, все они были выписаны за нарушения в районе Доргомилово.
По словам Назаровой, которые приводят СМИ, она приобрела резидентное разрешение на парковку, но из-за ошибки в системе оплаты оказалась нарушительницей, однако районный суд, разбирая это дело, встал на сторону ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Комментариями суда и государственного казенного учреждения "Администратор московского парковочного пространства" ТАСС пока не располагает.