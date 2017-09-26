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Власти проверят обоснованность выписанных москвичке штрафов за парковку на 320 тыс. рублей

Москва
26 сентября, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В департаменте транспорта отметили, что в подобных спорных ситуациях всегда проводятся проверки, а решения принимаются в пользу автомобилистов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта проведет проверку после сообщений СМИ об инциденте с выписанными москвичке штрафами за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента.

"Департамент отдельно разберется в ситуации. Мы планируем пригласить автомобилистку для выяснения всех деталей. Отметим, что во всех спорных ситуациях всегда проводятся проверки, а решения принимаются в пользу автомобилистов", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что москвичка Анна Назарова обнаружила штрафы за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей, все они были выписаны за нарушения в районе Доргомилово.

По словам Назаровой, которые приводят СМИ, она приобрела резидентное разрешение на парковку, но из-за ошибки в системе оплаты оказалась нарушительницей, однако районный суд, разбирая это дело, встал на сторону ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Комментариями суда и государственного казенного учреждения "Администратор московского парковочного пространства" ТАСС пока не располагает.

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