День московской промышленности будет отмечаться 7 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о праздновании Дня московской промышленности 7 октября. Документ опубликован во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"День московской промышленности - 7 октября", - указано в документе, предусматривающем изменения в закон о праздниках Москвы.

7 октября 2015 года был принят закон "О промышленной политике города Москвы", который определяет цели и задачи промышленной политики столицы, устанавливает основы создания эффективных условий для развития промышленности на территории города, регулирует отношения между субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти Москвы при формировании и реализации промышленной политики.

По данным портала, за последние два года более 30 московских предприятий получили статус промышленного комплекса и еще 11 - статус технопарка. В столице функционируют 62 технопарка и промышленных комплекса, в которых трудятся свыше 80 тыс. человек. Статус технопарка или промкомплекса также дает право на налоговые льготы, которые уменьшают размер налогов на 25 и 17 процентов соответственно.