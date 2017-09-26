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День московской промышленности будет отмечаться 7 октября

Москва
26 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Во вторник столичный мэр подписал соответствующий закон

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о праздновании Дня московской промышленности 7 октября. Документ опубликован во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"День московской промышленности - 7 октября", - указано в документе, предусматривающем изменения в закон о праздниках Москвы.

7 октября 2015 года был принят закон "О промышленной политике города Москвы", который определяет цели и задачи промышленной политики столицы, устанавливает основы создания эффективных условий для развития промышленности на территории города, регулирует отношения между субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти Москвы при формировании и реализации промышленной политики.

По данным портала, за последние два года более 30 московских предприятий получили статус промышленного комплекса и еще 11 - статус технопарка. В столице функционируют 62 технопарка и промышленных комплекса, в которых трудятся свыше 80 тыс. человек. Статус технопарка или промкомплекса также дает право на налоговые льготы, которые уменьшают размер налогов на 25 и 17 процентов соответственно.

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