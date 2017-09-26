В храме Христа Спасителя 2 октября пройдет праздничный концерт для пенсионеров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Праздничный концерт для пенсионеров, приуроченный к Дню старшего поколения, пройдет 2 октября в Москве в храме Христа Спасителя, на него приглашены более 1,2 тыс. ветеранов войны и труда, сообщает столичная мэрия.

День старшего поколения будет отмечаться в Москве 1 октября, в городе пройдут 1350 мероприятий для пенсионеров - концерты, встречи, выставки, кинопоказы. Ожидается, что гостями праздника станут более 200 тыс. пенсионеров и ветеранов.

"Второго октября в рамках празднования Дня старшего поколения пройдет праздничный концерт для 1,2 тыс. приглашенных ветеранов войны и труда в зале церковных соборов храма Христа Спасителя", - говорится в сообщении мэрии.

Среди основных мероприятий Дня старшего поколения - концертная программа, на которую приглашены более 500 семейных пар, проживших в браке 50 и более лет, а также фестиваль ветеранских самодеятельных коллективов и исполнителей "Песни прошлых лет", в котором примут участие 800 человек. Места проведения этих мероприятий пока не определены, сообщают в мэрии.

Кроме того, социальные работники поздравят с Днем старшего поколения на дому более 128 тыс. пожилых людей.

В Москве проживают около 3 млн пенсионеров по возрасту, из них в возрасте 80-90 лет - 346 тыс. человек, в возрасте 90-100 лет - 52,9 тыс. человек, в возрасте более 100 лет - 598 человек.