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Строительство моста через Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды в Москве завершено

Москва
26 сентября, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Мост обеспечит движение транспорта по 11 полосам движения

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возведение моста через реку Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды на территории Москвы завершено, сообщила во вторник пресс-служба Департамента строительства столицы.

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"Строители завершили возведение моста через реку Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе. Длина моста 99 метров, он обеспечит движение транспорта по 11 полосам движения: шесть полос в одну сторону, пять полос - в другую", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

По данным ведомства, продолжается строительство эстакад и подземного пешеходного перехода у платформы "НАТИ". Бочкарев добавил, что во время осмотра хода работ мэр Москвы Сергей Собянин отметил максимально быстрые темпы строительства Северо-Восточной хорды.

"Уже выполнено более 60% работ на участке от Фестивальной до Дмитровского шоссе", - сказал глава департамента. Работы должны завершиться в четвертом квартале 2018 года.

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