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СК проверит новую информацию о мошенничестве туроператоров в Москве

Москва
26 сентября, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, компании, организуя туристические поездки, не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату клиентов с мест отдыха

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят новую информацию в СМИ о мошенничестве туроператоров, в результате которого москвичи не смогли вернуться с зарубежных курортов. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

"Следствием получены сведения о том, что в Москве различные туристические компании в летне-осенний период 2017 года реализовали туристические путевки жителям столицы на отдых за пределами РФ на сумму более 1,5 млн рублей. При этом, по предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан с мест отдыха", - сообщила Иванова.

Организована доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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