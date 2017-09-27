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Пожар в московском ресторане в саду "Аквариум" локализован

Москва
27 сентября, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Площадь возгорания составила 150 кв. м, данных о пострадавших нет

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ресторане в саду "Аквариум" в центре Москвы.

"В 01:32 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара людей в здании не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как ранее сообщили в ведомстве, возгорание произошло в административном нежилом одноэтажном здании по адресу Большая Садовая улица, дом 16, владение 16. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло в ресторане Starlite Diner, который находится в саду "Аквариум".

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