Пожар в московском ресторане в саду "Аквариум" локализован

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ресторане в саду "Аквариум" в центре Москвы.

"В 01:32 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара людей в здании не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как ранее сообщили в ведомстве, возгорание произошло в административном нежилом одноэтажном здании по адресу Большая Садовая улица, дом 16, владение 16. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло в ресторане Starlite Diner, который находится в саду "Аквариум".