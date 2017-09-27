Под куполом павильона "Космос" на ВДНХ появится копия кремлевской звезды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 года по 1937 год, появится в виде люстры под куполом павильона "Космос" на ВДНХ, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Люстра в виде кремлевской звезды с исходящими от нее лучами света станет частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который откроется в 2018 году в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Как отмечается, настоящую кремлевскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954 году. Почти 20 лет она светила гостям "Космоса", но была демонтирована и утрачена. Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов.

Каркас звезды изготовлен из черного металла. Лучи светильника также металлические, со вставками из стекла рубинового цвета, на них закреплены декоративные элементы из латуни в виде колосьев пшеницы. Вся поверхность люстры (за исключением стеклянных вставок) покрыта сусальным золотом. Диаметр звезды такой же, как у предшественницы, - 4,24 метра. Весит светильник около тонны.

Идея поместить звезду в центр купола над павильоном "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР" (ныне "Космос") принадлежит советскому архитектору Ивану Таранову (1906-1979). Стеклянный купол высотой 36 метров (диаметр основания - 42 метра) над павильоном построили в 1954 году. По проекту Таранова конструкция должна была освещаться при помощи 24 световых лучей, расходящихся от закрепленной на вершине пятиконечной звезды из рубинового стекла. Ее доставили из Кремля, сняв с Троицкой башни.

Такие звезды, выполненные по эскизам народного художника СССР Федора Федоровского (1883-1955), украшали кремлевские башни с 1935 года по 1937 год. В 1937 году их заменили на рубиновые с внутренней подсветкой. Кремлевская звезда недолго освещала купол павильона "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР": в начале 1970-х годов люстру демонтировали.

По словам главы Мосгорнаследия, новая звезда была воссоздана благодаря чертежу проекта Ивана Таранова из архива ВДНХ, сохранившимся историческим фотографиям, сделанным в павильоне, снимку освещенного купола со стороны Главной аллеи, а также дошедшим до наших дней фрагментам эскизов Федора Федоровского.