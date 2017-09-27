Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под куполом павильона "Космос" на ВДНХ появится копия кремлевской звезды

Москва
27 сентября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Каркас звезды сделан из покрытого сусальным золотом черного металла со вставками из стекла рубинового цвета

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 года по 1937 год, появится в виде люстры под куполом павильона "Космос" на ВДНХ, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Люстра в виде кремлевской звезды с исходящими от нее лучами света станет частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который откроется в 2018 году в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова. Как отмечается, настоящую кремлевскую звезду установили в павильоне в качестве люстры в 1954 году. Почти 20 лет она светила гостям "Космоса", но была демонтирована и утрачена. Новую звезду воссоздали по проектным историческим чертежам советских художников и архитекторов.

Каркас звезды изготовлен из черного металла. Лучи светильника также металлические, со вставками из стекла рубинового цвета, на них закреплены декоративные элементы из латуни в виде колосьев пшеницы. Вся поверхность люстры (за исключением стеклянных вставок) покрыта сусальным золотом. Диаметр звезды такой же, как у предшественницы, - 4,24 метра. Весит светильник около тонны.

Идея поместить звезду в центр купола над павильоном "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР" (ныне "Космос") принадлежит советскому архитектору Ивану Таранову (1906-1979). Стеклянный купол высотой 36 метров (диаметр основания - 42 метра) над павильоном построили в 1954 году. По проекту Таранова конструкция должна была освещаться при помощи 24 световых лучей, расходящихся от закрепленной на вершине пятиконечной звезды из рубинового стекла. Ее доставили из Кремля, сняв с Троицкой башни.

Такие звезды, выполненные по эскизам народного художника СССР Федора Федоровского (1883-1955), украшали кремлевские башни с 1935 года по 1937 год. В 1937 году их заменили на рубиновые с внутренней подсветкой. Кремлевская звезда недолго освещала купол павильона "Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР": в начале 1970-х годов люстру демонтировали.

По словам главы Мосгорнаследия, новая звезда была воссоздана благодаря чертежу проекта Ивана Таранова из архива ВДНХ, сохранившимся историческим фотографиям, сделанным в павильоне, снимку освещенного купола со стороны Главной аллеи, а также дошедшим до наших дней фрагментам эскизов Федора Федоровского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
12
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама