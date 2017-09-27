Собянин открыл завод измерительного оборудования в Новой Москве

В результате пожара пострадала примерно треть военных складов в Винницкой областиМеждународная панорама 27 сентября, 12:56
Тюменское УФАС оштрафовало "Росгосстрах" на 10,5 млн рублей за сговор с предпринимателемНовости Урала 27 сентября, 12:54
"Спартак" будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 27 сентября, 12:52
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставкуПолитика 27 сентября, 12:49
Спортсмены преклонили колено против ТрампаСпорт 27 сентября, 12:45
Песков: договор РФ и Украины о дружбе действует, депутаты вправе на него ссылатьсяПолитика 27 сентября, 12:43
Следствие вменяет лидеру "Христианского государства" организацию угроз кинотеатрамПроисшествия 27 сентября, 12:41
ФИФА разрешила Константину Раушу выступать за сборную РоссииСпорт 27 сентября, 12:38
Детские сады, которые меняют представления о воспитании детейВ стране 27 сентября, 12:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду принял участие в церемонии открытия завода измерительного оборудования "Вика Мера" в Новой Москве, уровень локализации производства на котором превысит 50%.
Потребителями продукции завода станут отечественные промышленные предприятия, НИИ, торговые сети. Инвестиции в строительство нового производственно-административного комплекса составили более 1 млрд рублей.
"Новая индустриализация в Москве становится реальностью. Меры поддержки промышленности, которые осуществляет правительство Москвы, приносят свои результаты - открываются новые производства", - сказал Собянин.
Завод "Вика Мера" выпускает, в частности, промышленные манометры и термометры.
Как следует из материалов пресс-службы мэрии, власти города оказали комплексную организационную поддержку в реализации проекта, в первую очередь при получении градостроительной документации. Планируемая выручка предприятия в этом году - 1,25 млрд рублей, в 2018 году - 1,7 млрд рублей, что позволит заводу стать одним из крупных налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.