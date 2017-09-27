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Собянин открыл завод измерительного оборудования в Новой Москве

Москва
27 сентября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ожидается, что в 2017 году выручка предприятия составит более 1 млрд рублей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду принял участие в церемонии открытия завода измерительного оборудования "Вика Мера" в Новой Москве, уровень локализации производства на котором превысит 50%.

Потребителями продукции завода станут отечественные промышленные предприятия, НИИ, торговые сети. Инвестиции в строительство нового производственно-административного комплекса составили более 1 млрд рублей.

"Новая индустриализация в Москве становится реальностью. Меры поддержки промышленности, которые осуществляет правительство Москвы, приносят свои результаты - открываются новые производства", - сказал Собянин.

Завод "Вика Мера" выпускает, в частности, промышленные манометры и термометры.

Как следует из материалов пресс-службы мэрии, власти города оказали комплексную организационную поддержку в реализации проекта, в первую очередь при получении градостроительной документации. Планируемая выручка предприятия в этом году - 1,25 млрд рублей, в 2018 году - 1,7 млрд рублей, что позволит заводу стать одним из крупных налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.

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