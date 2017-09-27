В Москве открылись шесть парковок более чем на 400 машино-мест

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Шесть новых парковок на 439 машино-мест заработали в столице, в том числе около станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Плоскостные парковки со шлагбаумами очень популярны среди автомобилистов. Они расположены в оживленных районах города, в том числе около станций метро и МЦК. Мы видим, какой популярностью у горожан пользуется Московское центральное кольцо, поэтому стараемся обеспечить москвичей и жителей московского региона удобными парковками, которые находились бы в пешей доступности от станций", - привела пресс-служба слова руководителя учреждения Александра Гривняка.
Он отметил, что 51 машино-место предназначается для людей с инвалидностью. Четыре из шести городских парковок открылись возле станций Московского центрального кольца и метро, общей вместимостью 306 автомобилей. Машину на них можно будет оставить за 100 рублей в сутки.
Сразу две парковки общей вместимостью 105 парковочных мест появились около станции МЦК "Бульвар Рокоссовского" по адресу улица Ивантеевская, вл. 24-32. Еще одна парковка, рассчитанная на 81 машину, заработала вблизи станции МЦК "Локомотив" - на Большой Черкизовской улице, вл. 125а. Другая открылась вблизи станции метро "Теплый стан" на Профсоюзной улице - она рассчитана на 120 машин. Все эти парковки работают по единому тарифу: 50 рублей в час в течение первых двух часов и далее бесплатно до конца дня при непрерывном размещении машины.
Две другие плоскостные парковки на 133 парковочных места открылись на Сколковском шоссе, напротив владения 32, и на улице Добровольческой, вл. 24. Стоимость парковки на них в дневное время - 50 рублей в час.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе АМПП, в настоящее время в столице функционирует 79 плоскостных парковок со шлагбаумом.