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Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве

Москва
27 сентября, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В районе 60-го километра шоссе столкнулись два транспортных средства

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В среду в районе 60-го километра Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", - сказал сотрудник пресс-службы.

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