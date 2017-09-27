Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В среду в районе 60-го километра Киевского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств", - сказал сотрудник пресс-службы.