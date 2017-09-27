Приложение "Московский транспорт" будет доступно для скачивания в октябре

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новое мобильное приложение "Московский транспорт", в котором можно будет построить маршрут с учетом всех видов общественного транспорта, заработает в октябре. Об этом сообщил в среду руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
"В течение месяца мы покажем приложение "Московский транспорт". У москвичей появится возможность строить маршруты с использованием любого вида транспорта", - сказал он, выступая на панельной дискуссии в рамках II Международного форума "Интеллектуальные транспортные системы России".
По его словам, в новом приложении пользователи смогут построить мультимодальный маршрут как с использованием наземного городского общественного транспорта и метрополитена, так и с использованием коммерческих перевозчиков. Также приложение будет использовать расписания движений городского и пригородного железнодорожного транспорта, в том числе аэроэкспресса.
Пользователи также будут получать оповещения о нештатных ситуациях на транспорте, предлагаемом их решении и о новостях транспортного комплекса.