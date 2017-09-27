Эксперты: акция "День без автомобиля" в Москве даст эффект, если проводить ее регулярно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ежегодная акция "День без автомобиля", которая прошла в Москве 22 сентября, в очередной раз не привела к сокращению пробок в городе. Жители столицы начнут отказываться от машин в пользу общественного транспорта только в том случае, если такие акции будут проводить регулярно, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители власти.

Специалисты центра "Яндекс.Пробки" подсчитали, что, как и в прошлые годы, "День без автомобиля" не повлиял на московский трафик. "Загруженность [дорог] 22 сентября находилась примерно на том же уровне, что и обычно. Пробки в утренний час пик достигли 5 баллов, в вечерний - 7 баллов", - пояснили в "Яндекс.Пробках".

От одной акции эффекта не будет

В департаменте транспорта Москвы ранее сообщали, что "День без автомобиля" проводят, чтобы показать москвичам, что в современном мегаполисе общественный транспорт и велосипед зачастую оказываются более эффективными и практичными средствами передвижения, чем машина.

"Акция, скорее, имеет хороший продвиженческий эффект. Много людей говорят о том, что можно обойтись без автомобиля, но от одной акции ничего не произойдет. "Дни без автомобиля" надо проводить постоянно", - отметил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев в кулуарах II Международного форума "Интеллектуальные транспортные системы России".

Согласен с ним и руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев. "Очень сложно сказать о том, что кто-то изменит свое поведение и откажется от автомобиля ради такой акции в один день. Если такие акции популяризировать, проводить их чаще, возможно, будет какой-то эффект", - пояснил собеседник агентства.

"Центр стал пешеходным"

Эксперты также отмечают, что сегодня москвичей можно заставить отказаться от поездок по городу на личном транспорте только путем введения ограничительных мер. Как считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, одной из таких мер является взимание платы за парковку.

"По моим субъективным ощущениям, никаких изменений (в связи с проведением акции - прим. ТАСС) нет. Что реально влияет на поведение московского автовладельца - парковочный режим. Наш университет (НИУ ВШЭ - прим. ТАСС) находится на Мясницкой улице, раньше там было настоящее автомобильное "лежбище", причем и на всех примыкающих переулках тоже. Благодаря нормальному парковочному регулированию, центр стал нормальным пешеходным и автомобильным пространством", - сказал он.

Блинкин добавил, что на поведение автомобилистов влияют "конкретные решения планировочного и фискального характера". Акция "День без автомобиля", по мнению эксперта, к таким не относится.

Такого же мнения придерживается вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его словам, отказ от автомобиля в пользу городского транспорта "определяется принципом целесообразности".

"Человек планирует свой день в зависимости от своих потребностей. Когда он оставит автомобиль? Когда... идет подготовка к военному параду или концерт на Красной площади, и проехать... невозможно. Тогда, хочешь не хочешь, но вынужден будешь оставить автомобиль дома и поехать на общественном транспорте", - сказал он.

Всемирный день без автомобиля впервые провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы от использования личного авто то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие 25 лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Годом позже акция прошла во Франции, а в 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели - с 16 по 22 сентября. В Москве "День без автомобиля" впервые провели в 2008 году.