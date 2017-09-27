Эксперты: акция "День без автомобиля" в Москве даст эффект, если проводить ее регулярно

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ежегодная акция "День без автомобиля", которая прошла в Москве 22 сентября, в очередной раз не привела к сокращению пробок в городе. Жители столицы начнут отказываться от машин в пользу общественного транспорта только в том случае, если такие акции будут проводить регулярно, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители власти.
Специалисты центра "Яндекс.Пробки" подсчитали, что, как и в прошлые годы, "День без автомобиля" не повлиял на московский трафик. "Загруженность [дорог] 22 сентября находилась примерно на том же уровне, что и обычно. Пробки в утренний час пик достигли 5 баллов, в вечерний - 7 баллов", - пояснили в "Яндекс.Пробках".
В департаменте транспорта Москвы ранее сообщали, что "День без автомобиля" проводят, чтобы показать москвичам, что в современном мегаполисе общественный транспорт и велосипед зачастую оказываются более эффективными и практичными средствами передвижения, чем машина.
"Акция, скорее, имеет хороший продвиженческий эффект. Много людей говорят о том, что можно обойтись без автомобиля, но от одной акции ничего не произойдет. "Дни без автомобиля" надо проводить постоянно", - отметил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев в кулуарах II Международного форума "Интеллектуальные транспортные системы России".
Согласен с ним и руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев. "Очень сложно сказать о том, что кто-то изменит свое поведение и откажется от автомобиля ради такой акции в один день. Если такие акции популяризировать, проводить их чаще, возможно, будет какой-то эффект", - пояснил собеседник агентства.
Эксперты также отмечают, что сегодня москвичей можно заставить отказаться от поездок по городу на личном транспорте только путем введения ограничительных мер. Как считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, одной из таких мер является взимание платы за парковку.
"По моим субъективным ощущениям, никаких изменений (в связи с проведением акции - прим. ТАСС) нет. Что реально влияет на поведение московского автовладельца - парковочный режим. Наш университет (НИУ ВШЭ - прим. ТАСС) находится на Мясницкой улице, раньше там было настоящее автомобильное "лежбище", причем и на всех примыкающих переулках тоже. Благодаря нормальному парковочному регулированию, центр стал нормальным пешеходным и автомобильным пространством", - сказал он.
Блинкин добавил, что на поведение автомобилистов влияют "конкретные решения планировочного и фискального характера". Акция "День без автомобиля", по мнению эксперта, к таким не относится.
Такого же мнения придерживается вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. По его словам, отказ от автомобиля в пользу городского транспорта "определяется принципом целесообразности".
"Человек планирует свой день в зависимости от своих потребностей. Когда он оставит автомобиль? Когда... идет подготовка к военному параду или концерт на Красной площади, и проехать... невозможно. Тогда, хочешь не хочешь, но вынужден будешь оставить автомобиль дома и поехать на общественном транспорте", - сказал он.
Всемирный день без автомобиля впервые провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы от использования личного авто то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие 25 лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Годом позже акция прошла во Франции, а в 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели - с 16 по 22 сентября. В Москве "День без автомобиля" впервые провели в 2008 году.