В Подмосковье началось строительство купели у храма Казанской иконы Божьей Матери

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подрядчик приступил к строительству купели у восстанавливаемого в рамках областной программы "Родники Подмосковья" родника у храма Казанской иконы Божьей Матери в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и приодопользования Подмосковья в среду.
"В рамках областной программы "Родники Подмосковья" подрядная организация приступила к возведению основания площадки и разработке траншеи для будущей купели около источника в Рузском городском округе", - говорится в сообщении.
Благоустройство купели финасируется из муниципального бюджета при поддержке банка "Возрождение", рассказали в Минэкологии региона.
"Согласно проекту, родник у храма Казанской иконы Божьей Матери в деревне Брыньково приобретет удобный спуск и зону отдыха с навесом, а также скамейки и кабинки для переодевания. Этот источник, согласно легенде, обладает целительными свойствами", - процитировали в пресс-службе министра экологии Московской области Александра Когана.
Родник считался утерянным до 2016 года, когда его раскопали настоятель храма вместе с прихожанами и обложили деревянными плашками, добавили в пресс-службе.
Областная программа "Родники Подмосковья" предполагает благоустройство родников в Московской области за счет инвесторов и муниципальных бюджетов. В рамках этого проекта власти создали интерактивную карту источников Московской области и нанесли на нее 756 объектов. Планируется, что крупнейшие из них будут благоустроены в течение 10 лет. В 2017 году уже был открыт обновленный родник в Луховицком районе, до конца года завершится благоустройство еще четырех источников: двух - в Рузском городском округе и по одному в Егорьевском и Орехово-Зуевском.