Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье началось строительство купели у храма Казанской иконы Божьей Матери

Москва
27 сентября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Подрядная организация приступила к возведению основания площадки и разработке траншеи для будущей купели

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подрядчик приступил к строительству купели у восстанавливаемого в рамках областной программы "Родники Подмосковья" родника у храма Казанской иконы Божьей Матери в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и приодопользования Подмосковья в среду.

"В рамках областной программы "Родники Подмосковья" подрядная организация приступила к возведению основания площадки и разработке траншеи для будущей купели около источника в Рузском городском округе", - говорится в сообщении.

Благоустройство купели финасируется из муниципального бюджета при поддержке банка "Возрождение", рассказали в Минэкологии региона.

"Согласно проекту, родник у храма Казанской иконы Божьей Матери в деревне Брыньково приобретет удобный спуск и зону отдыха с навесом, а также скамейки и кабинки для переодевания. Этот источник, согласно легенде, обладает целительными свойствами", - процитировали в пресс-службе министра экологии Московской области Александра Когана.

Родник считался утерянным до 2016 года, когда его раскопали настоятель храма вместе с прихожанами и обложили деревянными плашками, добавили в пресс-службе.

Областная программа "Родники Подмосковья" предполагает благоустройство родников в Московской области за счет инвесторов и муниципальных бюджетов. В рамках этого проекта власти создали интерактивную карту источников Московской области и нанесли на нее 756 объектов. Планируется, что крупнейшие из них будут благоустроены в течение 10 лет. В 2017 году уже был открыт обновленный родник в Луховицком районе, до конца года завершится благоустройство еще четырех источников: двух - в Рузском городском округе и по одному в Егорьевском и Орехово-Зуевском.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
12
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама