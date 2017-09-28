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Из Московского эндокринного завода эвакуированы 150 человек из-за задымления

Москва
28 сентября, 10:08 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

На третьем этаже административного здания произошло короткое замыкание светильника

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 150 человек были эвакуированы из московского эндокринного завода на юге столицы из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По уточненным данным, в административном здании завода по адресу Новохохловская улица, дом 25 произошло короткое замыкание светильника на третьем этаже административного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было выведено 150 человек из-за задымления", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что возгорания и пожара не было, подразделения МЧС провели проветривание помещений, пострадавших нет.

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