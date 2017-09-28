Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиры московского метро смогут посетить мобильный планетарий

Москва
28 сентября, 10:27 UTC+3

На станции метро "Выставочная" с 3 по 10 октября покажут научно-популярные фильмы о космосе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Купол мобильного планетария, где можно будет посмотреть научно-популярные фильмы о космосе, будет работать с 3 по 10 октября на станции "Выставочная" Московского метрополитена, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Появление мобильного планетария на одной из станций подземки приурочено к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября ежегодно с 1999 года. Это наш совместный проект с Московским метрополитеном", - приводится на сайте сообщение Московского планетария.

Вход в планетарий будет бесплатным. Посетители увидят фильмы о Луне и планетах Солнечной системы, а также о комете Чурюмова - Герасименко. В программе также есть ролик, моделирующий прыжок с парашютом и пребывание в кабине космического корабля.

Сообщается, что один сеанс длится от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, проход предполагается в порядке живой очереди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
2
Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве
3
СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
6
Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
7
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама