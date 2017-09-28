Пассажиры московского метро смогут посетить мобильный планетарий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Купол мобильного планетария, где можно будет посмотреть научно-популярные фильмы о космосе, будет работать с 3 по 10 октября на станции "Выставочная" Московского метрополитена, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Появление мобильного планетария на одной из станций подземки приурочено к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября ежегодно с 1999 года. Это наш совместный проект с Московским метрополитеном", - приводится на сайте сообщение Московского планетария.

Вход в планетарий будет бесплатным. Посетители увидят фильмы о Луне и планетах Солнечной системы, а также о комете Чурюмова - Герасименко. В программе также есть ролик, моделирующий прыжок с парашютом и пребывание в кабине космического корабля.

Сообщается, что один сеанс длится от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, проход предполагается в порядке живой очереди.