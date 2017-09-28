Власти советуют москвичам повысить дисциплину в вопросах оформления документов на парковку

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют горожанам внимательнее относиться к оформлению резидентных разрешений на парковку и при переезде на новое место жительства заблаговременно заботиться о получении нового разрешения. Это поможет избежать выписанных по ошибке штрафов за неправильную стоянку, сказал в четверг ТАСС руководитель направления "Городские электронные услуги" департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов.

Ранее СМИ сообщали о том, что москвичка Анна Назарова обнаружила штрафы за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей, все они были выписаны за нарушения в районе Доргомилово. По словам Назаровой, которые приводят СМИ, она приобрела резидентное разрешение на парковку, но из-за ошибки в системе оплаты оказалась нарушительницей. Однако районный суд, разбирая это дело, встал на сторону ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Чтобы предотвращать подобные случаи, следует максимально подробно заполнять данные в личном кабинете на mos.ru. Информация о штрафах и резидентстве находится в разделе "Услуги". Чтобы ее получить, необходимо ввести номер водительского удостоверения либо указать серию и номер, а также номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Также можно воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы" и "Парковки Москвы", - сказал собеседник агентства, комментируя обсуждаемый в СМИ инцидент.

Он отметил, что москвичка "законно получила штрафы за неоплаченную парковку", поскольку переехала в другой район и не получила разрешение на стоянку в новом районе. "Внесение резидентной платы для круглосуточной парковки возможно только после получения резидентного разрешения. В случае смены жилья резиденту необходимо подать заявку на аннулирование парковочного разрешения, обратившись в многофункциональный центр или с помощью сайта mos.ru. Москвичка по своему личному усмотрению внесла денежные средства авансовым методом в счет разрешения, выданного год назад и истекшего на момент повторного внесения денежных средств", - добавил Иванов.

По его словам, ранее прецедентов, связанных с выписыванием штрафов за неправильную парковку подобного объема, не было. "Случаев такого масштаба из-за аналогичных ошибок ранее не было. Обычно пользователи обращаются за разъяснениями уже после двух-трех уведомлений о штрафах", - подчеркнул Иванов.

Он напомнил, что резидентное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах муниципального района Москвы, на территории которого расположено жилое помещение резидента, ежедневно с 20:00 до 8:00 в течение одного года, двух или трех лет по выбору заявителя. Чтобы парковаться без почасовой оплаты круглосуточно, необходимо дополнительно внести резидентную плату в размере 3 тыс. рублей, 6 тыс. рублей и 9 тыс. рублей соответственно. Оплатить парковку можно на портале мэра Москвы mos.ru.

Департамент проверит законность штрафов

Ранее столичный департамент транспорта сообщил ТАСС о намерении провесим проверку после сообщений СМИ об инциденте с выписанными москвичке штрафами за неправильную парковку на общую сумму 320 тысяч рублей. "Мы планируем пригласить автомобилистку для выяснения всех деталей. Отметим, что во всех спорных ситуациях всегда проводятся проверки, а решения принимаются в пользу автомобилистов", - отметили в департаменте.

Комментариями суда и государственного казенного учреждения "Администратор московского парковочного пространства" ТАСС пока не располагает.