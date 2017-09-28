Фестиваль ArsLonga расскажет гостям историю музыки последних ста лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Темой XVII международного музыкального фестиваля ArsLonga, который с 1 по 30 октября пройдет в Москве, станет "Сто лет в музыке. Отражение". Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль зародился в один из самых непростых моментов, когда я заканчивал школу и поступал в Московскую консерваторию. Захотелось создать площадку, на которой можно встречаться и музицировать с друзьями, с однокурсниками, одноклассниками, с людьми близкими по духу, с людьми, с которыми хотелось бы встретиться на одной сцене. С тех пор прошло много времени, сейчас мы накануне своего совершеннолетия, но по-прежнему стараемся быть актуальными и в выборе программ, и в выборе участников", - отметил в беседе с ТАСС художественный руководитель фестиваля Иван Рудин.

Программа фестиваля охватит столетие с 1917 по 2017 год и будет разделена на три периода: "Катастрофа. 1917 - 1953", "Застой. 1954 - 1983" и "Новое время. 1984 - ". Каждой подтеме будут посвящены два концерта при участии пианистов Александра Романовского и Ксении Башмет, скрипача Федора Рудина, Московского государственного симфонического оркестра, лауреатов Международного конкурса пианистов им. Владимира Крайнева и других.

В рамках смотра состоится также цикл "Открытый класс". Творческие встречи на сцене Учебного театра ГИТИСа проведут министр культуры РФ Владимир Мединский, народные артисты СССР альтист и дирижер Юрий Башмет, певица и пианистка Нани Брегвадзе, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман и журналист Алексей Венедиктов, сообщили в пресс-службе фестиваля.