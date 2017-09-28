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Расположение 85% киосков в Москве не изменилось в ходе реформы уличной торговли

Москва
28 сентября, 14:39 UTC+3

В результате проведения реформы в столице появилось более 9 тыс. новых киосков

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Места размещения почти 85% киосков не изменились после проведения реформы стационарной уличной торговли, которая реализуется в Москве с 2010 года. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Звучали тезисы, что цена стала выше, а места - неудобными. Порядка 85% павильонов остаются на своих местах. Цена формируется на прозрачных принципах, она понятна и видна предпринимателю", - сказал Немерюк.

С 2010 года на улицах города начали устанавливать киоски нового образца. Право на торговлю разыгрывается в ходе электронных аукционов. Замена нестационарных торговых объектов запланирована вплоть до 2020 года.

В настоящее время в столице установлено 9125 новых киосков. 

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