Расположение 85% киосков в Москве не изменилось в ходе реформы уличной торговли

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Места размещения почти 85% киосков не изменились после проведения реформы стационарной уличной торговли, которая реализуется в Москве с 2010 года. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Звучали тезисы, что цена стала выше, а места - неудобными. Порядка 85% павильонов остаются на своих местах. Цена формируется на прозрачных принципах, она понятна и видна предпринимателю", - сказал Немерюк.
С 2010 года на улицах города начали устанавливать киоски нового образца. Право на торговлю разыгрывается в ходе электронных аукционов. Замена нестационарных торговых объектов запланирована вплоть до 2020 года.
В настоящее время в столице установлено 9125 новых киосков.