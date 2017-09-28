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Зарплата врачей общей практики в поликлиниках Москвы приближается к 110 тыс. руб.

Москва
28 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В московских поликлиниках в настоящее время работают 1063 врача общей практики

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средняя зарплата врача общей практики в московских поликлиниках приближается к 110 тыс. руб., сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мы сегодня ждем в поликлиниках, прежде всего, врачей общей практики, это одно из приоритетных направлений работы департамента здравоохранения Москвы. Сегодня средняя зарплата врача общей практики в поликлиниках департамента здравоохранения Москвы приближается к 110 тыс. руб. Это сопоставимо с зарплатой врача общей практики в странах Западной Европы", - сказал Печатников.

По его словам, в настоящее время в клиниках города ведут прием 1063 врача общей практики.

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