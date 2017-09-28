Объем инвестиций в основные фонды Москвы достиг 2 трлн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская промышленность развивается, несмотря на кризис в экономике. Объемы инвестиций в основные фонды столицы составили 2 трлн рублей, сообщил в четверг на встрече с активом ветеранской общественности Москвы мэр города Сергей Собянин.

"Объемы инвестиций в основные фонды Москвы достигли 2 трлн рублей", - сказал он.

По словам Собянина, власти продолжат работу по ключевым направлениям, среди которых развитие транспорта, строительство дорог, метро, социальная сфера, а также программа реновации ветхого жилого фонда.