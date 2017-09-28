Реконструкция ВДНХ закончится в течение двух-трех лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Реконструкция легендарного павильона "Космос" на ВДНХ закончится в 2018 году, ВДНХ в целом - через два-три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с активом ветеранской общественности в четверг.

"За последние годы ВДНХ получила новое дыхание, новое лицо. Десятки миллионов людей, как в хорошие, давние времена, приходят сюда, чтобы посетить музеи, парки, прогуляться", - сказал мэр.

Собянин отметил, что в рамках реконструкции ВДНХ сейчас идет благоустройство центральной части, строятся ландшафтный парк и другие объекты, активно реконструируется легендарный павильон "Космос".

"В следующем году, я надеюсь, мы его запустим, этот павильон. Он будет такой, что им можно будет гордиться", - сказал он.

По словам Собянина, для детей на ВДНХ будет создан целый развлекательный комплекс, в том числе появится большое колесо обозрения.

"Я уверен, через два-три года ВДНХ будет одной из лучших выставочных, развлекательных, музейных, исторических площадок в мире", - сказал мэр Москвы.