Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкция ВДНХ закончится в течение двух-трех лет

Москва
28 сентября, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Мэр Сергей Собянин выразил уверенность, что после завершения работ ВДНХ станет "одной из лучших выставочных, развлекательных, музейных, исторических площадок в мире"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роман Канащук

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Реконструкция легендарного павильона "Космос" на ВДНХ закончится в 2018 году, ВДНХ в целом - через два-три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с активом ветеранской общественности в четверг.

"За последние годы ВДНХ получила новое дыхание, новое лицо. Десятки миллионов людей, как в хорошие, давние времена, приходят сюда, чтобы посетить музеи, парки, прогуляться", - сказал мэр.

Собянин отметил, что в рамках реконструкции ВДНХ сейчас идет благоустройство центральной части, строятся ландшафтный парк и другие объекты, активно реконструируется легендарный павильон "Космос".

"В следующем году, я надеюсь, мы его запустим, этот павильон. Он будет такой, что им можно будет гордиться", - сказал он.

По словам Собянина, для детей на ВДНХ будет создан целый развлекательный комплекс, в том числе появится большое колесо обозрения.

"Я уверен, через два-три года ВДНХ будет одной из лучших выставочных, развлекательных, музейных, исторических площадок в мире", - сказал мэр Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
4
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
5
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
6
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
7
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама