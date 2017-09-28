Реконструкция ВДНХ закончится в течение двух-трех лет

Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округаБиографии и справки 28 сентября, 17:37
AFP: глава IAAF Коу в феврале станет членом МОКСпорт 28 сентября, 17:22
Вратарю "Спартака" Реброву диагностировано частичное повреждение связок правого коленаСпорт 28 сентября, 17:17
Никифоров не исключает блокировку Telegram в случае неисполнения законодательства РФОбщество 28 сентября, 17:03
Реконструкция ВДНХ закончится в течение двух-трех летМосква 28 сентября, 17:03
Расчеты С-400 уничтожили воздушные цели в рамках ученийАрмия и ОПК 28 сентября, 17:02
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в СирииАрмия и ОПК 28 сентября, 16:57
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышенаОбщество 28 сентября, 16:56
"Бавария" объявила об отставке главного тренера команды АнчелоттиСпорт 28 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Реконструкция легендарного павильона "Космос" на ВДНХ закончится в 2018 году, ВДНХ в целом - через два-три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с активом ветеранской общественности в четверг.
"За последние годы ВДНХ получила новое дыхание, новое лицо. Десятки миллионов людей, как в хорошие, давние времена, приходят сюда, чтобы посетить музеи, парки, прогуляться", - сказал мэр.
Собянин отметил, что в рамках реконструкции ВДНХ сейчас идет благоустройство центральной части, строятся ландшафтный парк и другие объекты, активно реконструируется легендарный павильон "Космос".
"В следующем году, я надеюсь, мы его запустим, этот павильон. Он будет такой, что им можно будет гордиться", - сказал он.
По словам Собянина, для детей на ВДНХ будет создан целый развлекательный комплекс, в том числе появится большое колесо обозрения.
"Я уверен, через два-три года ВДНХ будет одной из лучших выставочных, развлекательных, музейных, исторических площадок в мире", - сказал мэр Москвы.