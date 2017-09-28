Дефицит водителей в "Мосгортрансе" составляет около 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Мосгортрансу" не хватает около 2,5 тыс. водителей для увеличения количества рейсов городских автобусов. Об этом сообщил в четверг в интервью радио "Говорит Москва" гендиректор предприятия Евгений Михайлов.

"Дефицит водителей в городе Москве у нашего предприятия порядка, наверное, 2,5 тыс. человек", - сказал он, отметив, что в случае пополнения штата, предприятие "сможет добавить количество автобусов".

По мнению Михайлова, на количестве водителей негативно сказался запрет на вождение с иностранными правами при коммерческих перевозках, вступивший в России в силу с 1 июня, но нехватка замещается за счет принятия на работу граждан России.