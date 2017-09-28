"Мосгортранс" планирует сократить интервал движения трамваев до пяти-восьми минут

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В ГУП "Мосгортранс" планируют приблизительно к 2020 году сократить интервал между трамваями одного маршрута до пяти-восьми минут. Кроме того, система регулирования движения наземного транспорта Москвы также будет изменена для ускорения движения трамваев, рассказал в четверг генеральный директор предприятия Евгений Михайлов в интервью радио "Говорит Москва".

"Где-то к 2020 году мы планируем все трамваи перевести на тактовое расписание: пять-восемь минут между трамваями одного маршрута должно быть максимум. И вся система города должна перестроить светофоры под то, чтобы трамваи ездили без задержек", - сказал он.

Глава предприятия добавил, что светофоры, реагирующие на приближение трамваев, уже тестируются на улицах Москвы.