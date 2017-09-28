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Решений о ликвидации оборудования сотовой связи в Москве нет

Москва
28 сентября, 18:01 UTC+3

Ранее в СМИ появились предупреждения о том, что в рамках благоустройства центра города с фонарных столбов придется демонтировать оборудование мобильных операторов

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МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Столичные власти совместно с операторами сотовой связи в ближайшее время утвердят концепцию размещения необходимого телекоммуникационного оборудования с точной адресной привязкой. На данный момент никаких решений по ликвидации телекоммуникационного оборудования операторов сотовой связи нет. Об этом сообщил в четверг журналистам глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"Никаких решений по ликвидации телекоммуникационного оборудования операторов сотовой связи на сегодняшний момент нет. В этой связи заявления о снижении качества обеспечения сотовой связи в городе не имеют под собой никаких оснований", - сказал Гасангаджиев, комментируя сообщения о демонтаже телекоммуникационных станций с фонарных столбов в центре Москвы в рамках программы "Моя улица".

Гасангаджиев отметил, что в Москве в рамках реализации программы "Моя улица" происходит комплексная реконструкция улиц, создаются новые общественные пространства, развивается комфортная городская среда, применяются новые подходы к организации освещения улиц, повышаются требования к используемым конструкциям.

"Применяемые ранее методы размещения сетевого коммуникационного оборудования допускали наличие множества наружных подводок кабелей. Кроме того, при повышенной ветровой нагрузке подобные решения представляли угрозу безопасности. В этой связи подход к организации размещения оборудования сотовой связи должен быть организован без нарушения архитектурного облика города в зонах, необходимых для обеспечения гарантированного покрытия", - сказал руководитель департамента.

По его словам, подтверждением стабильности функционирования сотовой связи является тот факт, что на время производства работ по "Моей улице" происходил локальный демонтаж телекоммуникационного оборудования, при этом снижения качества связи зафиксировано не было. "Совместно с операторами сотовой связи в ближайшее время будет утверждена концепция размещения необходимого телекоммуникационного оборудования с точной адресной привязкой", - уточнил Гасангаджиев

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